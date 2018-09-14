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峨眉金頂又有人跳崖自殺

2018-09-14 列印
　　峨眉金頂再次發生跳崖事件，周三約十二時半，一名男子在峨眉山景區金頂捨身崖翻越護欄後，縱身跳下捨身崖，男子跳崖的過程正好被不遠處的一名遊客發現。距離本月四日一名湖南籍二十一歲女子從景區跳崖自殺，剛剛過了一星期多。

　　事件發生後，景區立即啟動搜救工作，目前該男子的身份仍在核實之中。據了解，峨眉山金頂捨身崖因地勢突出，下方峭壁毫無遮攔，直達七百多米下的崖底，是金頂輕生事件多發區域，該處已立寫有「珍愛生命，請勿翻越」的警示牌。

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