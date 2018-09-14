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缺德遊客迪士尼自取嬰兒車放袋

2018-09-14 列印
　　有上海網民在網絡貼文稱，上周六和朋友帶着三歲子女在上海迪士尼遊玩期間，發現泊在停放處的嬰兒車不見了，非常生氣，立即找保安幫忙尋找。結果發現一對陌生男女推着嬰兒車，失主上前質問，對方被揭發後竟理直氣壯說：「需要放包（手袋），所以就隨手拿走了」、「又沒寫名字，以為公共租的車。」態度還非常囂張，說甚麼「有孩子了不起啊！」等氣人的說話。

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