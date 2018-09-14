  • 2018年9月14日 星期五
  • 29º
  • 76%
熱門： 山竹百里嘉高鐵秦嵐馬雲

日報新聞 > 中國

懷疑餃子有毒 逆子重拳打死母

2018-09-14 列印
　　台灣宜蘭罹患精神疾病的五十七歲古姓男子，周日因懷疑同住的八十六歲母親在所包的韭菜餃下毒害他，竟以重拳打擊母親頭部，母親傷重坐在牀，直到周二晚，古男才發現母親已經死亡，找人處理喪事，對方發現古母身上有傷痕且無死亡證明，於是要求對方報警處理。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd