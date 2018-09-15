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護士蜜月旅行遇車禍救四人

2018-09-15 列印
　　二十六歲的湖南護士周煒和丈夫到青海蜜月旅行，回程目擊嚴重車禍，女護迅速落車搶救傷者，七名傷者中周煒親手救回了四人，連丈夫也稱讚她是最美新娘！

　　在青海門源發生一宗慘烈車禍，兩輛車八個人，一死七傷。車禍現場險象環生，玻璃破碎，汽油洩漏。事故發生時，周煒乘坐的車距離車禍現場只有二十米，司機急忙煞車，迅速將車倒退至安全位置。驚嚇過後，身為護士的周煒立即加入了救援隊伍，眾人齊心協力把兩輛車上的乘客一個一個地從車裏救出來。當救護車把傷員送走後，周煒才和丈夫悄然離開。

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