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港珠澳大橋可抵抗十六級颱風

2018-09-17 列印
　　根據中央氣象台最新預報結果，港珠澳大橋所在區域將於颱風登陸前遭遇最大風力，大約十四級至十五級左右，港珠澳大橋設計建設能抵抗十六級颱風。

　　另香港路政署副署長徐永華也表示，港珠澳大橋設計採取相當高的標準，並通過風洞測試，具備足夠的抗風能力和較高的安全系數。

　　另據官方媒體報道，上周六（十五日）晚上八時，港珠澳大橋管理局已啟動一級響應，橋上留守值守人員八十三人（其中東島二十一人、西島三十一人、收費樓、救援樓、養護樓三十一人），非值守人員已於當晚七時全部撤離至安全場所。為保障港珠澳大橋安全，橋區水域上下三海里之內船隻已清空，保持安全距離，並在其附近安排兩艘大馬力拖輪，以防止一旦有個別船舶拋錨時能及時處理，避免其撞向大橋。

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