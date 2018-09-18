美對華加徵關稅 中方或拒談判

早前美媒報道，美國總統特朗普最快於周一正式宣佈向總值二千億美元的中國進口商品加徵一成關稅。該報章周一的報道又指，中方可能會因此而拒絕美方提出的貿易談判。



美媒《華爾街日報》周一引述消息報道，中方正考慮與美方的談判進程，若特朗普政府落實向價值二千億美元（約一點五萬億港元）的中國貨品加徵關稅，稅率約百分之十。中方可能會拒絕與美方舉行貿易談判。報道指出，中方多次表示不會在受威脅的情況下進行談判。報道又指，有中方官員建議對美方還擊，限制銷售關鍵材料、零件和設備予美國製造商，以威脅美國的供應鏈。有報道指限制可能適用於在中國組裝的蘋果公司的iPhone手機。



美國財長努欽已邀請中國國務院副總理劉鶴，計劃於本月二十七日至二十八日在華盛頓進行新一輪貿易談判。



