  • 2018年9月18日 星期二
  • 28º
  • 87%
熱門： 山竹水浸停課杏花邨爆玻璃

日報新聞 > 中國

女子玩「趴趴牆」下體撕裂縫十針

2018-09-18 列印
　　內地網傳流行名為「趴趴牆」的遊戲，日前江蘇一名女子玩到下體疼痛並鮮血直流！據內地媒體報道，劉姓女子到當地遊樂場玩「趴趴牆」，玩法是穿上附有魔術貼的服裝，然後從彈牀跳數次，然後往牆上趴，豈料該名女子黏在牆壁後發現下體痛楚，雙腿間更流血；女子送院檢查，醫生指她下體等三處嚴重撕裂。劉女緊急施手術縫近十針，要自行負擔醫療費。劉女向遊樂場提出索賠五萬元，堅稱受傷部位「很難瘉合」、「非常影響夫妻生活」，遊樂場回應稱願負責。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd