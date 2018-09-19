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﻿安徽大媽團﻿﻿攔婚車討利是﻿

2018-09-19 列印
　　內地有「討喜」或「求綵頭」的攔截婚車行為，有人稱為民風民俗。日前安徽阜陽一群大媽被拍到在路口處，攔截婚車索要利是錢、喜煙，片段被放上網。現場目擊者稱，短短二十一分鐘，他們多次攔截車輛，攔車的大媽更表示只認一百元，不給錢就不讓車放行。

　　上周六安徽阜陽出現一群老大媽在某路口處，攔截婚車索要紅包、喜煙等。目擊者告訴記者，攔車者表示只認一百元，不給錢就攔着。事後，阜陽市公安局穎上分局發佈警情通報，時某等七人在街頭紅綠燈處先後三次攔截過往婚車，影響交通秩序，因尋釁滋事違反治安管理已被依法行政拘留。

　　去年十月，河南同樣爆出大爺大媽「組團攔婚車」，攔下車隊稱索「綵頭」，不給就別想走，惹來辦喜事的群眾怨聲載道。

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