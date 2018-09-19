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「山竹」剛走即抄牌惹爭議 廣州交警：不記錄在案

2018-09-19 列印
　　颱風「山竹」剛過，廣東一帶災情嚴重。微博流傳一段短片，片中廣州居民怒指，周一颱風剛過境，當地交通警員便立即到街上拍下違例泊車的車輛，作為抄牌記錄，質疑路面未恢復交通，地下車庫經常積水，管理處讓他們將車停在路上，卻有交警前來抄牌。

　　廣州公安交警部門當日下午即發通報指，被交警收集的違法行為記錄內容不會記錄在案，並對車主表示歉意。又指因惡劣天氣緊急避險或無法判斷交通信號指示等，被交通監控設備收集的交通違法行為記錄，同樣不會記錄在案。

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