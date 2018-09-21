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徒手拆巨輪 「輪胎妹」成網紅

2018-09-21 列印
　　山東淄博市一名身型清瘦、重五十二公斤的女子，自稱「輪胎妹」，夫妻倆經營一間二十四小時輪胎店，見丈夫工作辛苦，她四年前開始幫忙修理輪胎。

  去年丈夫蓋新房子，她獨自帶着兩個小孩，也沒影響生意。最近「輪胎妹」在網絡上爆紅，成為擁有三十一點七萬粉絲的直播主。她掀起百餘斤重的輪胎，動作純熟，並坦言拆一個輪胎最快一分鐘就可完成，讓男生也自愧不如。問「輪胎妹」每天搬這麼重的輪胎會不會累時，她說也有想放棄的時候，坦言只要為了孩子生活好一點，累一點還是有動力。

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