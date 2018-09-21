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肇慶村民阻拆僭建 燒車斬人釀兩死一傷

2018-09-21 列印
　　廣東肇慶懷集縣公安昨早通報稱，有政府幹部動員佛甘村村民拆除違建房屋時，被村民持刀砍致兩死一傷，涉案五名疑犯依法刑拘。經調查，指拆除違建房屋時，懷疑有人不配合，情緒失控，持刀砍傷三名幹部，又焚燒工作人員車輛，阻撓救護車救人。網傳短片可見，兩人倒血泊中，其中一人上身被血全部染紅，臉色已經發青。另外現場有警察戴頭盔、持盾牌及警棍。

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