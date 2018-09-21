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曾令兩童觸電 宜家回收五萬盞壁燈

2018-09-21 列印
　　宜家收到來自中國的報告，有兩名兒童在接觸壁燈開關處外露的電線銅絲時觸電，所幸並沒受傷。

  宜家已通知中國所有商場停止售賣斯米拉三款壁燈，並對庫存商品進行調查。宜家指，除了接到中國報告兩位兒童觸電外，未收到其他相似的報告。

  另外通知顧客立刻從插座上拔下電源線，然後檢查開關處是否有外露的電線銅絲。如果發現同樣缺陷，立即停用，並退回店舖。

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