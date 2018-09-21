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獲杭州政府發牌 阿里無人車將路試

2018-09-21 列印
　　阿里巴巴人工智能實驗室於昨日的雲棲大會上，獲得杭州市政府頒發的首張智能網聯車輛道路測試牌照，意味阿里自動駕駛汽車可以在杭州市公開上路測試。

  另外，有報道指阿里巴巴集團創辦人馬雲接受新華社訪問時稱，中美當前貿易關係緊張，他無法實現承諾，在美國創造一百萬個就業職位。

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