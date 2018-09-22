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搶先入手新iPhone 台果迷失手跌爆「芒」

2018-09-22 列印
　　新iPhone昨日開賣，有台灣網民搶先入手iPhone XS Max，但打算拍照錄影時卻不慎把手機摔倒地上，屏幕應聲爆裂。有網民見狀稱「五萬元（新台幣，約一點三萬港元）飛走了」。

　　從社交網站上廣傳的短片中見，該網民有兩部iPhone，但其中一部熒幕爆裂成蜘蛛網狀。難得該網民還自嘲「全台第一部iPhone XS Max摔爆了，還沒開賣就摔爆了」，並表示自己在開售前便獲得新手機，沒有保養。其他網民表示可惜，「節哀」、「為了拍照換讚，好貴」。

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