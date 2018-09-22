搶先入手新iPhone 台果迷失手跌爆「芒」

「山竹」颱風離開香港翌日，天空一直傳來飛機飛過的聲音，前一天積累的九百班航機要處理，正常的航班要起飛降落，香港國際機場在四十八小時之內，總共要應付二千班航機升降，頻繁程度令人咋舌。這麼高的效率，在世界上真是數一數二，這天晚上不停聽見航機在頭頂飛過——我家處在航道之下——作為香港人，真心感到驕傲。 颳風翌日打工仔上班，因為部份交通工具沒有恢復行駛，地鐵站人山人海，站裏排不下，人龍排到站外商場，有的站外面也人山人海，但都排隊，秩序井然。雖然排在隊裏的人心中都有怨氣，都很着急，但依然不忘秩序，這天有許多這種場面的照片，發上網去，內地網民見了無不嘖嘖稱奇，紛紛點讚。 雖說事後關於這...

2018-09-22