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劉強東案完成初步調查 已移交檢方跟進

2018-09-22 列印
　　美國明尼阿波利斯市警方對京東行政總裁劉強東涉嫌性侵的指控已完成首輪調查並移交檢方，檢察官將審查所有證據，並就是否提出指控作出決定。這個決定沒有最後期限。按照亨內平縣檢察官辦公室的做法，在是否指控的決定做出之前不會有任何進一步的評論。

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