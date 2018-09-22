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內地漢不聽勸阻 攀爬長城烽火台

2018-09-22 列印
　　近日網絡傳來有關北京慕田峪長城景區有一名男子攀爬上烽火台和垛口的影片，見他踩在山脊上的垛口行走，同行女子勸說：「你就下來吧，不要製造危險！」這一幕惹來遊客關注，有人也勸他下來，景區有工作人員稱當時未有發現，工作人員稱，會制止這種攀爬長城的不文明行為，但沒有相應處罰規定。

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