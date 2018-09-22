  • 2018年9月22日 星期六
  • 27º
  • 83%
熱門： 高鐵許金山中秋山竹返工

日報新聞 > 中國

網購大閘蟹不足秤 商家：再綁一両繩

2018-09-22 列印
　　中秋將至，又到大閘蟹旺季。有內地網民表示，網購四両大閘蟹，收貨後發現嚴重不足秤。

  商家回應原因是繩子少了，並指「給您重新綁一両繩子上去發給您」。網民表示買的是蟹而非繩子，要求對方「給個方案」。對方堅稱貨品本身沒有問題，只是繩子少了，如果加上繩子肯定夠重量，並願意補貼二十元人民幣（約二十三港元）。

  有網民支持事主稱：「明顯是欺詐！」「奸商！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd