台三歲童雙手反綁露台 餓到吃排洩物

中美貿易戰升溫未見緩和，中美今日起針對彼此出口商品加徵新一輪關稅，繼有美媒指中國取消原定本周與美國的貿易談判，又有報道指北京內部有共識，待美國中期選舉結束後，或許才能與美國特朗普政府進行實質談判。 美國今日起再對二千億美元銷美中國貨品加徵關稅，中國也會同步向六百億美元美國商品徵稅反擊。《華爾街日報》報道指，負責中美經貿的中國副總理劉鶴已取消原定前往華盛頓與美方官員談判的計劃，原定為劉鶴出訪做準備的中層代表團亦不會訪美，意味新一輪貿易談判或告吹。 有報道又指，加上近日中方不滿美國國務院制裁中國軍方單位及相關負責人，北京內部已逐漸凝聚共識，在美國十一月中期選舉前，不與美方重啟談...

2018-09-24