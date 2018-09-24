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台三歲童雙手反綁露台 餓到吃排洩物

2018-09-24 列印
　　台灣新竹發生一宗懷疑虐童案件，三歲男童疑被生父與同居女子用膠索帶綁住雙臂關在露台，骨瘦如柴全身瘀傷，見到生母前往救援時，竟餓得拿起地上的糞便往嘴裏塞。警方已介入調查。

　　有人將事件放上社交網爆料，指男童生母因丈夫有外遇而離異，兩名兒子給丈夫和同居女子撫養，女兒則由她撫養，媽媽只有探視權，近日見兒子全身瘀青裸體、骨瘦如柴地被綁在露台，決定報警，社工與警方據報後已展開調查。



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