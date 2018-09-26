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﻿浙童枉死﻿﻿誤傷女同學惹禍﻿

2018-09-26 列印
　　浙江溫州瑞安市一間小學上周五發生有家長懷疑女兒被欺凌，涉持刀到學校斬死十歲男學生慘劇，引起網民熱論。有當地傳媒指，男學生的班主任受訪時表示，網傳校園欺凌並不存在。

　　兩名學生為隆山實驗小學四年級生，有報道指男童誤傷女同學眼睛，氣得對方爸爸持刀殺害。之前網傳女童遭打盲，但經警方調查後，得知女童只是輕傷。

  兩名學童的班主任表示網傳的校園欺凌並不存在，只是排隊交作業時，男童轉身揮手不小心打向女童眼睛。班主任續指男童已向女童道歉。

  當晚班主任亦就此事聯絡雙方家長，而男童家長已主動道歉。不過女童家長堅持男童要在全班同學面前向女兒道歉，男童父親也向媒體公開與女童家長的微信紀錄，表明兒子將公開道歉，但仍遭毒手，要為兒子討回公道。

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