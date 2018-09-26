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瑞典電視台就辱華事件解畫 中國大使館促真誠道歉

2018-09-26 列印
　　瑞典電視台節目《瑞典新聞》辱華事件持續發酵，該電視台在官網發文解釋，是為配合當前中國遊客酒店事件，即排華問題在瑞典並無引起如其他種族主義問題般的關注和敏感度，「本是想指出一個瑞典的問題」，亦承認節目表達的整體意思有所缺失。但對外界關於其節目涉及種族歧視的指責依舊閃爍其詞，未作道歉。

　　中國駐瑞典大使館再次敦促瑞典電視台深刻反省，立即作出真誠道歉。另外，當地華人社群也表示強烈憤怒，已向該電視台提交書面抗議。

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