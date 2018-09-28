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劉霞公開露面 感謝一直支持她的人

2018-09-28 列印
　　已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞離開北京後，首次公開露面。劉霞與好友作家廖亦武，在美國紐約出席一個基金會頒獎活動的研討會；研討會主題為「中國無權者的力量」。劉霞表示，感謝多年來為劉曉波和她付出努力的人。

　　從直播片段中可見，劉霞說話緩慢，而且聲音微弱，但看起來精神不錯。她在會上感謝基金會邀請，也向多年來為劉曉波和她勞心勞力的朋友致謝。

　　她感謝過去多年來一直支持她的人，又提到丈夫劉曉波在彌留之際，向身邊的人說多謝和再見，當中亦包括國安人員。指劉曉波死前並沒有任何仇恨。

　　劉霞說罷不禁落淚。

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