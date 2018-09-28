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劉強東妻售豪宅 疑為離婚做準備

2018-09-28 列印
　　江蘇昆山懷疑發生殘忍殺妻案！一名女子近日在微博上發文控訴，指其妹遭李姓夫婿殺害。兇手事後更致電外母稱「我把你女兒的頭砍了」，並將血腥視頻傳送予女方家人。該名女子在文中表示，八月初李男跟妻子因工作問題發生爭執，期間李男以菜刀狠斬妻子五刀，「刀刀致命，頭都幾乎被砍掉了」。李男事後竟致電外母，鎮定地稱「我把你女兒的頭砍了」。據悉，警方已拘捕涉事男子。　　內地電商巨頭京東CEO劉強東深陷性侵風波近一個月，其網紅妻子「奶茶妹妹」章澤天中秋節透過微信朋友圈發聲，稱「只要一家人在一起，便是圓滿」。

　　不過近日內地傳媒爆料，章澤天打算降價出售約一千八百萬澳元（約一億港元）的澳洲豪宅，疑為離婚做準備。

　　據悉，這棟豪宅是劉強東送給章澤天的其中一個結婚禮物，且登記在她的名下。

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