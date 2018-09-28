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一歲女童疑遭虐待 強行抱出院後不治

2018-09-28 列印
　　內地一名一歲九個月大的女童上周一被緊急送往中國科學院大學深圳醫院。女童當時已陷昏迷，頭部及全身有多處傷痕，手指還有燙傷痕跡，女童被診斷為嚴重腦損傷。至本周二凌晨女童母親朱女士強行接走女兒，並帶回老家陸豐，不幸女童當日下午已死亡。據了解，女童父母已離婚，女童判由母親撫養。父親朱先生認為女兒身上的傷痕疑點重重，懷疑遭受虐待。目前深圳警方已介入調查，朱女士的男友已被刑拘。

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