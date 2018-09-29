內地大叔西非公園大便 遭民眾包圍迫自行清理

中國人愛隨地便溺，成為了國際大笑話。日前，一段中國男子在西非國家迦納一個公園內隨地便溺的短片在網絡瘋傳，事件引起外國網民熱議，有外媒批評，中國人無法無天，公然無視迦納的法律。



最近，一名中國人在西非國家迦納的一個公園裏，靠着一棵樹在大便，當地民眾發現後，圍起來斥責他，又要求他用鏟子將自己的糞便收拾乾淨。當地人問這名中國大叔，是不是也會在自己的國家隨地便溺，這名中國人只是不斷道歉，不願正面回應。



事件被當地的目擊者拍攝下來，並上傳至社交媒體Instagram。



據外媒報道，這段影片雖然有點搞笑，但正好帶出嚴重的問題，在過去幾年內，大量中國人湧入迦納，他們在當地無法無天，甚至公然無視迦納的法律，當局有必要正視此問題。而不少外國網民睇完片之後都紛紛留言，怒斥該男子的行為。



