  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 中國

﻿十‧一黃金周﻿﻿高速公路大塞車﻿

2018-10-02 列印
■內地十‧一黃金周長假期，各地高速公路出現長長車龍。新華社
Previous Next

　　內地民眾開始他們的十‧一長假，紛紛開車四出自駕遊，當開上高速公路，便大排車龍。一名從浙江開車到山東的司機，一上公路便塞車，開了一晚才到江蘇，他說踩煞車掣踩到襪子都穿窿。多條出北京的高速公路都發生意外，令塞車情況更嚴重。

　　在浙江餘杭工作的王姓男子，昨日傍晚出發，與哥哥一起開車到山東老家，可是一出城便發現路上實在太多車，車子在路上大排長龍，一個小時就往前移動幾公里，今日中午他說才到達江蘇徐州，「我們兄弟倆輪流開了一晚上，踩煞車掣把襪子都踩破了，高速堵車太可怕了」。

　　北京市交通委通報，七點開始北京多條高速發生交通事故，京藏、京港澳、京承等多條高速車行緩慢。

  有民眾今日清晨時份開車到連接東莞、廣州的主要通道虎門大橋，只見一片其他車輛的紅色尾燈，動彈不得，稱「走路都比開車快」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd