  • 2018年10月2日 星期二
  • 27º
  • 63%
熱門： 港珠澳橋通車老鼠傳人吳偉漢戊型肝炎港獨

日報新聞 > 中國

國慶14萬人天安門觀升旗

2018-10-02 列印
　　昨日是國慶六十九周年，吸引十四萬名市民及遊客凌晨到天安門廣場觀看升旗儀式。升旗儀式在早上六時十分舉行，但天光在凌晨六時前，已有數以萬計市民及遊客陸續到達天安門廣場等候，有遊客表示，前一天晚上八時已來到，提前搶個觀看升旗的好位置。

　　儀式開始，九十六名解放軍儀仗隊隊員組成的護旗編隊走出金水橋，齊步換正步行進。隨著分隊長響亮的口令，護旗隊員和禮兵行舉槍禮，在解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》伴隨下，五星紅旗在天安門廣場冉冉升起，天安門前放飛上萬隻白鴿。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd