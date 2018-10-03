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﻿美艦闖南海﻿﻿遭華戰艦驅逐﻿

2018-10-03 列印
　　美國軍艦「德凱特號」周日（9月30日）駛入中國宣稱擁有主權的南沙群島南薰礁及赤瓜礁十二海里範圍。美國有線新聞網絡（CNN）昨引述美軍官員指，當時德凱特號遭一艘中國驅逐艦發生「不安全互動」，幾乎相撞。

　　CNN引述美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charles Brown）發表聲明說：「一艘（解放軍）旅洋級驅逐艦在南中國海南薰礁附近，不安全和不專業地駛近『德凱特號』（USS Decatur）。」

　　布朗表示，當時這艘旅洋級驅逐艦「採取愈來愈近迫的動作，並對德凱特號發出駛離此一海域的警告」，並說中國驅逐艦迫近到德凱特號前方約四十一米之內」，迫使德凱特號採取技術動作以防撞擊」。但布朗強調：「我軍仍將繼續在國際法容許的任何地域飛行、航海和作業。」

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