兩歲童可愛忍淚片瘋傳

內地一名二歲男童因貪玩被媽媽訓斥，期間強忍淚水、露出委屈的表情，短短十幾秒的忍淚影片在網上瘋傳。



二歲男童坤坤趁着媽媽上廁所時，自己在房間內玩風筒，媽媽聽到風筒的聲音時，馬上制止並訓斥坤坤道「不可以隨便玩電器的知道吧？」等。豈料坤坤一邊扁嘴，一邊眼泛淚光，似乎是強忍着不讓自己嚎啕大哭，但眼淚短短兩秒已經溢出眼眶。坤坤媽媽事後透露平時坤坤很活潑，會提高嗓子大哭，唯這次默默地落淚，令她都心軟了。



網友看完短片後大呼：「太可愛了！」更有人調侃道：「我是全村的希望不能哭！」原來坤坤的T-Shirt上面只寫着「全村的希望」五個字。