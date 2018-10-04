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超颱「康妮」 料帶豪雨襲台

2018-10-04 列印
　　「康妮」在昨早五時，集結在沖繩島之東南偏南約七百五十公里，預料向西北移動，時速約十八公里，橫過西北太平洋。中央氣象局預測，今明兩天最接近台灣，其中又以北部及東北部降雨可能較為明顯，預料有局部大雨或豪雨。

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