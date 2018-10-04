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蔡英文派台積電創辦人出席APEC

2018-10-04 列印
　　在台北，蔡英文總統宣佈，由台積電創辦人張忠謀作為領袖代表，出席今年在巴布亞新畿內亞舉行的亞太經合組織（APEC）會議。蔡英文在記者會表示，今年會議主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，沒有人比張忠謀更適合擔任台灣在科技產業以及數位發展的代言人。蔡英文又說，台灣是亞太經合組織的完整成員，一向積極參與亞太區域最重要的經濟論壇，她感謝總統府資政宋楚瑜，以及過去兩屆代表團成員的辛勞和貢獻，讓台灣在區域經濟合作上，保持高度的參與。

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