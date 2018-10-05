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方濟各聲音哽咽表歡迎 ﻿中國兩主教﻿﻿出席世界主教會﻿

2018-10-05 列印
　　教宗方濟各（Pope Francis）周三（十月三日）在梵蒂岡主持二○一八年世界主教會議開幕儀式，他提到本屆首度有兩位中國主教出席，對此表示熱烈歡迎，群眾報以熱烈掌聲。這也是兩岸代表首度在世界主教會議同台，備受關注。

　　據外媒ABC News報道，教宗在開幕儀式上聲音哽咽、顫抖歡迎中國主教。兩名出席會議的中國主教分別是中國主教團秘書長郭金才和主教團副主席楊曉亭。教宗方濟各致開幕詞時表示，今日首度有兩名來自中國的主教參與會議，梵方熱烈歡迎他們。教宗哽咽停頓後繼續說，因為這兩位中國主教的出席，全體主教與伯多祿繼承人（指教宗）的共融，更加明顯可見了。

　　中梵九月二十二日簽署協議後，中國首度放行兩位主教到梵蒂岡參加主教會議，教廷視為這是中方釋出的善意。



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