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大馬發放中國公民出入境指南

2018-10-05 列印
　　據中國媒體新華網報道，中國駐馬來西亞大使館早前在吉隆坡國際機場發佈《中國公民赴馬來西亞領保指南》（見圖）並圖文並茂地介紹了馬來西亞整體情況、旅遊景點、人文風俗、社會宗教以及簽證、交通、出入境須注意的問題等各方面情況，望提升中國訪馬旅客的旅遊體驗。

　　馬來西亞交通部長陸兆福早前於發佈會上說，馬來西亞政府珍視與中國的雙邊關係，歡迎中國遊客訪馬。這份指南目前僅在吉隆坡國際機場向遊客發放，隨後將擴大至中國遊客較多的酒店和旅遊景點。中國遊客也可通過中國駐馬來西亞大使館網站及使館的「馬來西亞領事通」微信公眾號查看手冊內容。

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