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寶馬大增在華投資　提升市場地位

2018-10-05 列印
　　雖然中美爆發貿易戰，但無懼德國寶馬集團BMW於中國的投資。據內媒新浪財經網報道，負責銷售與品牌的寶馬董事諾達（Pieter Nota），早前在法國巴黎國際車展上預測，「二○一九年全球高端車市還將實現增長，只是增速放緩。為了應對挑戰，寶馬將在發動產品攻勢同時加大投資力度，並提升中國市場的戰略地位。」他稱寶馬一貫支持自由貿易，但在目前的情況下，短期內我們也希望能夠盡量通過我們的工廠網絡的優勢提供給中國市場足夠的供應量。」

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