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颱風「康妮」逼近 全台18縣市防強風

2018-10-05 列印
　　據台灣中央氣象局在昨日下午一時二十分針對基隆北與桃園市、新竹縣發佈大雨特報。受颱風「康妮」外圍環流影響，昨天基隆北海岸及新竹以北山區有局部大雨發生的機率。氣象局也持續針對新北等十八縣市發佈陸上強風特報。受颱風外圍環流影響，昨今兩天台灣西半部地區、恆春半島、基隆北海岸、東部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有九至十一級強陣風，新竹至高雄平地及內陸地區亦有較強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。

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