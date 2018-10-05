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內地教師出境　須經主管審批

2018-10-05 列印
　　中國官方在國慶長假前下發通知，要求各地學校對中小學老師出境加強管理，管制適用於幼稚園及離職退休教師。這麼嚴厲的管控亦是四十年來首次。據內地媒體自由亞洲電台報道，目前至少已有福建、山東、內蒙等地的老師集體接到通知，要求他們在涉及出境事宜時，必須經過主管部門審批。其中，有消息指，福建的廈門、山東的泰安等地，已要求上交護照和前往港澳台通行證。如果違反相關規定，將被嚴肅處罰。

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