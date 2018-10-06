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遊土耳其遇車禍 中國客一死三傷

2018-10-06 列印
■車禍造成一死四傷。 網上圖片
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　　據內媒新華網報道，一輛載有四名中國遊客在土耳其中部阿克薩賴省發生車禍，連同土耳其司機在內，共造成一死四傷。中國駐土耳其大使館領事官員表示，事發當地周四下午三時許，四名中國遊客當天從阿克薩賴省阿克薩賴市，包車前往熱門景點卡帕多基亞，車上除四名中國人，還有一名土耳其司機。事故造成一名中國遊客身亡，另外三名中國遊客和土耳其司機受傷，傷者被送往當地醫院接受治療。中國駐土耳其大使館工作人員正趕赴事發當地協調傷者救治工作，事故原因尚待進一步調查。

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