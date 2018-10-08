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鐵路局應對「十一」返程客流高峰

2018-10-08 列印
■北京長途汽車站繁忙景象。新華社
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　　隨著「十一」黃金周臨近尾聲，返程客流高峰來臨。鐵路、電力、交通各部門積極應對，確保各項工作安全平穩有序。據內媒新華網報道，連日來，全國鐵路客流繼續保持高位運行。哈爾濱局集團公司根據返程客流高峰情況動態調整售取票窗口，設置中轉旅客候車區域，為重點旅客提供預約、取票、實名制安檢、送站乘車的「一站式」服務。隨著進出京旅客的增多，北京公交集團在途徑北京站、北京西站等火車站及各長途汽車站周邊的線路上配備了一百八十部機動車，根據客流情況隨時投入運營，並在客流高峰時段，增派調度員、站台服務人員和志願者。

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