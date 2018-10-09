中方要求美停止錯誤言行 ﻿美卿赴京﻿﻿會晤王毅﻿

美國國務卿蓬佩奧昨到訪北京，展開亞洲四國之行最後一站。他與國務委員兼外交部長王毅在釣魚台國賓館會晤。中方表達了不滿美方不斷升級對華貿易的摩擦，同時又在對台等問題採取一系列損害中方權益的行為，無端指責中國內外政策，要求美方立即停止錯誤言行。蓬佩奧回應說，此行是希望與中方討論，形容中美兩國在王毅所指的問題上有着根本的分歧，強調美方高度關注中方的一舉一動，對美中關係起著關鍵作用。



王毅說，希望兩國在一個健康穩定的雙邊關係，加強溝通合作，堅持走合作共贏的正道，不應陷入衝突對抗的歧途。 中方要求美方立即停止錯誤言行。中美還是要堅持走合作共贏的正道，不應陷入衝突對抗的歧途。王毅表示，知道蓬佩奧此行還希望就朝鮮半島等地區熱點問題與中方交換意見。認為這說明了兩個大國、兩個安理會常任理事國，需要也應該加強溝通合作，承擔起國際社會賦予我們的職責。同時，這種合作應當有一個健康穩定的雙邊關係作為支撐。王毅冀望，蓬佩奧的北京之行，能夠為實現有關目標發揮積極作用。



