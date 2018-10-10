望美適應中華崛起 人民日報批美干預內政

中美關係持續轉冷，即使美國國務卿蓬佩奧日前旋風式訪華，中美關係似乎未見緩和跡象。官媒《人民日報》海外版昨刊文指，中美關係當前再次走到十字路口，面臨着何去何從的歷史性抉擇。文章指出，美方在不斷升級對華貿易摩擦的同時，又在台灣等問題上採取一系列損害中方權益的行為，並且無端指摘中國的內外政策，稱一系列涉華消極言行已經直接衝擊中美互信，給中美關係的前景蒙上陰影。



《人民日報》文章續稱，指美國應認識到，中國的和平與民族復興是不可限擋的。美國面對的不僅是中國的崛起，更多的是一個多極化大趨勢。美國難以集中精力對付中國，難以形成與周邊和全球盟友對華的「統一戰線」。



在中國的民族復興過程中，中美之間只應互相調適；而在多極化大趨勢中，美國更要學會適應。如果中美雙方能更多從積極包容的角度看待彼此，妥善管控分歧矛盾，拓展深化務實合作，就能確保中美關係堅持走正道，免入歧途。



