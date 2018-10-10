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遼寧爆發首宗非洲豬瘟 發病豬隻全部死亡

2018-10-10 列印
■遼寧省鞍山市發生非洲豬瘟疫情。新華社
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　　農業農村部新聞辦昨宣佈，遼寧省鞍山市發生非洲豬瘟疫情。農業農村部指出，該部十月八日接到中國動物疫病預防控制中心報告，指遼寧省動物疫病預防控制中心送檢樣品經中國動物衛生與流行病學中心（國家外來動物疫病研究中心）確診為非洲豬瘟。

　　疫情來自鞍山市台安縣一養殖戶，該養殖戶存欄生豬四百六十頭，當中一百六十頭發病後全部死亡。農業農村部續表示，疫情發生後已立即派出督導組前赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。目前，上述疫情已得到有效處置。

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