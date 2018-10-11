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安倍將訪華 探討朝鮮局勢

2018-10-11 列印
■安倍將與中國國家領導人進行會談。 新華社
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　　日本NHK電視台昨報道，指安倍晉三出席在首相官邸召開的政府與執政黨聯合會議。會議上安倍預告將在本月尾訪問中國。安倍還表示將與中國國家領導人進行會談，不僅探討中日關係，還將探討包括朝鮮問題在內的各種國際形勢，希望可通過此次會談把中日關係推到新的高度。

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