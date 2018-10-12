發展絕非來自施捨和恩賜 ﻿外交部駁﻿﻿駁斥美「投資推動」論﻿

對於美國副總統彭斯早前在演講中聲稱，中國的「成功在很大程度上是由美國在中國的投資所推動的」，在過去的二十五年裏「我們重建了中國」一說，中國外交部發言人陸慷對此進行回應稱，彭斯的觀點完全不符合事實，邏輯上也站不住腳。他表示：沒有哪個國家有實力「重構」中國。事實勝於雄辯，中國發展絕非來自別人的施捨和恩賜。



陸慷反駁彭斯的言論稱，任何國家的發展從根本上都是靠自己。他說，作為近十四億人口的大國，中國的發展不可能依靠別人的施捨和恩賜，恐怕也沒有哪個國家有這個實力來「重建」中國。



陸慷又指，中國的對外貿易一貫遵循市場規律，做的是公平買賣；美國從中國買的多、向中國賣的少，特別是在向中國出口高附加值產品方面自我設限，自然會出現逆差。美方就此指責中方，既不公平、也不合理。



