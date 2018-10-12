涉盜宇航公司機密 中國特務遭美起訴

美國司法部周三證實，已正式拘捕一名隸屬中國國家安全部的間諜，並落案提出起訴，控告他進行經濟間諜活動，企圖盜竊數家美國航天及宇航公司的商業機密資料。今次是歷來第一次有中國特務從另一個國家引渡往美國及遭受起訴。美國傳媒報道，被捕男子是中國國安部地區辦公室副主任徐言軍（譯音、Yanjun Xu）。他於今年四月在比利時被捕及被扣留，於本周二被引渡往美國。當局落案起訴他四項罪名，包括串謀、企圖進行間諜活動及盜竊商業機密。



起訴書指出，由二○一三年十二月起直到被捕為止，徐言軍一直進行針對在航天業內具有領導地位的美資及海外航天公司的活動。司法部發表聲明稱，他涉嫌竊取數家美資航空及宇航公司的商業機密資料，目標包括通用電氣公司旗下的通用航天公司（GE Aviation）。



