起訴書指出，由二○一三年十二月起直到被捕為止，徐言軍一直進行針對在航天業內具有領導地位的美資及海外航天公司的活動。司法部發表聲明稱，他涉嫌竊取數家美資航空及宇航公司的商業機密資料，目標包括通用電氣公司旗下的通用航天公司（GE Aviation）。
涉盜宇航公司機密 中國特務遭美起訴
起訴書指出，由二○一三年十二月起直到被捕為止，徐言軍一直進行針對在航天業內具有領導地位的美資及海外航天公司的活動。司法部發表聲明稱，他涉嫌竊取數家美資航空及宇航公司的商業機密資料，目標包括通用電氣公司旗下的通用航天公司（GE Aviation）。
恒指隨美股急插 騰訊十連跌蒸發6000億
股王騰訊，神話不再。美股急挫，觸發全球股災，恒指昨天急瀉，收報二萬五千二百六十六點，跌九百二十六點，騰訊連跌十日，收報二百六十七元，連跌十日後，市值一共蒸發近六千億元。 恒指昨早裂口低開八百點...
2018-10-12
- 搜集醫學圖像數據 助機械醫生「辨症」 科幻電影中常有機械人取代人類的情節，在現實世界中機械人確實「奪去」了不少人的工作，但機械人能否取代醫生呢？吳曉華博士團隊研發醫學圖像數據分析平台，一來不再依賴顯微鏡，二來採用人工智能（AI）的圖像分析，三來能兼容不同的圖像格式。他指出平台能夠模仿醫生，作出定量分析。
- 無緣參加鬥蟀世界盃 帶活蟋蟀過關港漢被捕
- 鯰魚塊充當石斑飯賣 東主涉違商品例被捕
- 首港人獲獎 證香港文學地位 西西獲美紐曼華語文學獎
- 力壓深圳上海 港競爭力居中國城市之首
- 涉虐打妻鬧離婚 躁夫開石油氣圖與子女一鑊熟
- 反駁美指控剝奪參選權失實 港無政治篩選落實一國兩制
- 連傷五保安員及市民 黃大仙咬人野豬仍然在逃
- 顧問公司涉騙買賣倫敦金澳洲商人入稟追逾150萬
- 第二劑於小六注射 小五女學生明年接種子宮頸癌疫苗
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發展絕非來自施捨和恩賜 外交部駁駁斥美「投資推動」論
對於美國副總統彭斯早前在演講中聲稱，中國的「成功在很大程度上是由美國在中國的投資所推動的」，在過去的二十五年裏「我們重建了中國」一說，中國外交部發言人陸慷對此進行回應稱，彭斯的觀點完全不符合事實，邏輯...
2018-10-12
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希臘度假勝地 禁肥胖遊客騎驢仔
今年七月，一些肥胖遊客在希臘著名旅遊區聖托里尼（Santorini）騎驢走過狹窄山路的照片引起動物保護主義人士關注。他們認為驢子走在山路上本已困難，還要背負肥胖的遊客，實是不堪重負。據英國《太陽報》報道，希臘政府已實施一項新措施，在很受外國遊客歡迎的度假小島聖托里尼上頒佈禁令，禁止過重的遊客騎驢仔，因為當局發現有些驢仔負荷過重，脊椎受損。 許多遊客都願意付錢，騎驢仔從沿岸地區爬上陡峭的山坡，前往島上的主要城鎮。該舉動常常引起當地的動物權益團體的關注。報道還稱：驢子還一周連續工作七天，牠們沒有休憩和飲水，這一切都令到驢仔操勞過度，及脊椎受損。而在希臘政府的新規例下，任何想付錢...
2018-10-12
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣1座高層E室，面積493方呎，兩房間隔，望山景，成交價990萬，呎價20081元。據悉，新買家為外區換樓客，業主...
2018-10-12
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特朗普批儲局加息「瘋狂」 環球爆十月股災 杜指續瀉545點
昨日發生十月環球小股災，主要由美股杜指周三大跌800多點引發。不過，作為「始作俑者」的杜指，由於當地通漲數據溫和，昨晚開市略見企穩，並且一度微升數十點，投資者鬆一口氣，但及後杜指再轉跌，截至昨晚十一時...
2018-10-12
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修夫基變革2.0 幼獅反「克」
成功變革的英格蘭雖然在今夏俄羅斯世界盃勇奪殿軍，但中場創造力不足的問題成絆腳石，包括四強被克羅地亞技術性擊倒。三獅領隊修夫基有見及此，在今晚歐洲國家聯賽A4組作客再鬥格仔軍團，徵召多位具創造力的新生代，當中去年助幼獅成為世少盃冠軍的十八歲天才翼鋒查頓辛祖，就是激活球隊鋒線的新希望，一於捧主勝。（奇妙電視77、有線602、662台周六凌晨2:45直播） 去年助幼獅勇奪世少盃的翼鋒查頓辛祖，獲全國寄予厚望。身為首位入選英軍的千禧後，他去夏毅然決定離開曼城，更拒絕曼聯等豪門的邀請，轉赴德國加盟多蒙特，經過一季的適應後，在今季大爆發於各賽事為蜂軍交出八次助攻，暫時在歐洲五大...
2018-10-12
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蒸煮攪拌合體
法國品牌推出升級版蒸煮食物攪拌調理機，一邊機身備高效攪拌器，另一邊則有雙層獨立蒸氣機，六合一功能，一部機搞掂！文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：2422 8552 配備湯汁盤及托盤 ...
2018-10-12
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老婆心痛 王祖藍首做導演30小時無瞓 大肚李亞男外賣牛肉麵慰夫
百足咁多爪的王祖藍，最近首次執導賀歲片《你咪理，我愛你！》，碌盡人情咭搵嚟多達60個主角參與演出，其中老友王菀之更一人分飾三角；日前在山頂拍攝一場婚宴戲，菀之化身恨嫁伴娘，狂搶花球相當落力。不過，老友...
2018-10-12
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社論——金融風雲起 防範措施無影
近日股市連跌，為經濟敲響警號，適逢特首公佈《施政報告》，她對當今環球金融風險，輕輕帶過，卻未提具體措施，防範金融風暴來襲。 《施政報告》提到「單邊主義抬頭，中美貿易戰摩擦愈演愈烈，本港亦難獨善其身，這場看來難以避免的衝突提醒我們，香港作為外向型經濟，必須時常保持警覺性，作好預防和裝備，應對突發事件……」對經濟存在下行風險，診了症卻沒有備藥，要知道，距上次○八年金融海嘯已有十年，不少專家預言新一場風暴正在醞釀中，其殺傷力難以想像。 美國總統特朗普四處點火，除了質疑各貿易夥伴，以求扭轉貿易逆差之外，昨天還批評聯儲局加息導致美股下跌。由於特朗普舉措存在太多變數，令國際金融風險驟增...
2018-10-12
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馬場浮世繪——莫雷拉日本考試不及格
前香港冠軍騎師莫雷拉，於上周二參加日本中央競馬會的騎師考試，首部分試題內容有關賽事條例，全部問題均以英語作答。然而，莫雷拉昨日接獲通知，其考試未能取得及格成績，而他可以申請在明年一月三十日再次參加考試。 莫雷拉於昨日下午作停賽前一戰，在大井競馬場出戰一場二級賽事，他在接受記者查詢時坦言，今次考試「肥佬」令自己在日本長期發展的計畫受挫，確實感到非常失望，不過他會以平常心看待此事，現時首要任務是完成與日本中央競馬會的合約，其合約將於本月底正式屆滿。 同時莫雷拉亦已另外申請，由十一月初至十二月十日在日本客串，目前只待日本中央競馬會批准，他會利用這段期間，與家人詳細研究個人未來計畫...
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