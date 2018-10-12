  • 2018年10月12日 星期五
  • 23º
  • 72%
熱門： 施政報告流感針馬凱曼谷廣東話學中文

日報新聞 > 中國

李克強晤日商　促雙方合作

2018-10-12 列印
　　國務院總理李克強、國務委員兼外長王毅等官員，在北京會見訪華的日本經濟界高層代表團。李克強表示，中日深化經貿合作不僅有利於雙方，也有利於全球經濟和貿易發展，中方願與日方擁護多邊貿易體制與自由貿易的發展，呼籲中日攜手合作。李克強強調，兩國關係已回到正常發展軌道，中國將繼續擴大對外開放，歡迎日本企業加大對華投資。代表團成員之一，日本前首相福田康夫表示，日方經濟界願同中方積極探討推進創新、第三方市場合作，加強雙方在環境保護、應對老齡化等共同面臨挑戰領域的合作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd