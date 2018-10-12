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中俄朝莫斯科會談 推動朝鮮半島無核化

2018-10-12 列印
　　中國、俄羅斯及北韓早前在莫斯科舉行副外長級的三方磋商，談及朝鮮半島問題。在北京，外交部發言人陸慷表示，三方認為半島問題應通過和平的政治外交方式解決，三方歡迎半島形勢近期出現積極變化，支持有關各方努力推動半島問題的政治解決進程。陸慷又說，三方認為應繼續推進半島無核化與和平機制建設進程，各方應保持對話勢頭，採取相應措施，盡早實現半島持久和平。

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