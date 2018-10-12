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川藏交界山泥傾瀉群眾緊急撤離

2018-10-12 列印
　　據內媒新華網報道，於十一日凌晨，金沙江流經的川藏交界江達縣波羅鄉波公村發生山泥傾瀉，形成堰塞湖。截至目前，金沙江水位仍在持續上漲，臨近鄉鎮正緊急轉移群眾至安全地帶，尚未接到人員傷亡報告。據了解，此次山泥傾瀉體量大，水位上漲迅猛，金沙江主河道被堵。滑坡形成的堰塞湖，通往波羅鄉的必經橋樑和部份農田被江水淹沒，波羅鄉政府駐地及下游波公村被淹。

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