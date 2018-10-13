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紓緩緊張中美貿易關係 ﻿習特下月底﻿﻿阿根廷會面﻿

2018-10-13 列印
■特朗普和習近平擬在十一月底G20峰會會晤。美聯社
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　　中美貿易戰持續升溫，美國《華爾街日報》消息指，美國總統特朗普與中國國家主席習近平計劃會面。報道引述中美兩國官員消息報道指，特朗普和習近平將於十一月底，在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席二十國集團峰會期間會晤，應對緊張的中美貿易關係。

　　特朗普政府近日已向中方提出會晤建議，中方亦期望兩國領導人會面，能緩解因為中美貿易戰持續升溫，日益加劇的緊張局勢。報道稱，會面是由美國財長努欽及白宮首席經濟顧問庫德洛主要負責，當年一手促成中美建交的美國前總統尼克遜，其孫兒Christopher Nixon Cox亦是團隊成員之一。

　　至於中方則由國務院副總理劉鶴負責。庫德洛表示，正進行相關討論，具體會面細節仍未落實。不過庫德洛認為華府對北京方面提出的要求，中國至今仍然做得不足夠。



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