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網紅女主播「莉哥」違《國歌法》拘五日

2018-10-15 列印
　　內地當紅網絡女主播楊凱莉（Kelly莉哥），近日被網民舉報在直播過程中，公然篡改國歌曲譜，以嬉皮笑臉的方式表現國歌內容，有辱國歌尊嚴，引發網民反感，被當局依法處以行政拘留五日。

　　警方調查後指，本月七日晚，二十歲的楊某莉在其住宅內進行網上直播時，違反了《中華人民共和國國歌法》有關規定，上海市公安局靜安分局依法對楊某莉處以行政拘留五日。

　　警方表示，國歌是國家的象徵和標誌，所有公民和組織都應當尊重國歌。

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