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長沙逾60學生罰跪 校長遭誡勉

2018-10-15 列印
　　長沙市雨花區砂子塘小學有六十多名小學生被罰跪，引發學生家長不滿。雨花區教育局對事件高度重視，並立即成立調查組，按程序依法依規處理，日前公佈調查結果，給予學校校長誡勉談話，分管副校長行政警告處分。

　　調查指，涉事王老師本年九月底開始擔任學校號鼓隊集訓教練。十月八日下午進行常規訓練時，因學生訓練效果不理想，不但語言侮辱學生，更要求以「軍姿蹲」的方式對學生進行體罰場。

　　相關機構認為，學校對此事的監管並不合理。經當地教育局調查後，決定給予學校校長誡勉談話，分管副校長行政警告處分和給涉事兩位教師書面批評，並要求學校加強培訓管理。

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