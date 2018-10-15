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一口氣狂吃10隻蟹 武漢男急性胰腺炎入院

2018-10-15 列印
　　秋風起螃蟹肥，正是食螃蟹的好季節。武漢一名姓吳男子和朋友吃飯，一口氣吃了十隻螃蟹，結果左腹持續脹痛，被送到醫院診斷為急性胰腺炎。

　　吳男家住湖北武漢，非常喜歡吃螃蟹，尤其是國慶假期親朋好友聚會的時候，餐桌上也經常會有蒸螃蟹這道大菜，前兩天吃飯的時候，他一口氣吃了十隻螃蟹，餐後不久，就感到左腹持續脹痛，被朋友送到醫院，結果診斷是突發急性胰腺炎。

　　同濟醫院消化內科副主任醫師謝華平表示，螃蟹含高蛋白質，若一次過進食過多，身體裏需要消耗的胰腺酶會增多，亦會增大胰管的壓力，容易導致胰腺炎。謝指，預防胰腺炎要避免暴飲暴食，如果發生明顯的上腹疼痛，應到醫院及時就診。

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